Нафтогаз відреагував на заяву Путіна про “неприйнятні умови транзиту”

08:30 05.12.2019   Украина

Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу транзиту газу, і український тариф ніяк не може вважатися завищеним, як це коментує російська сторона.

Про це заявив виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Щодо «умов України для продовження транзиту». Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, який застосовується до транзиту газу. Ця методологія чітко визначена у європейському тарифному кодексі (NC TAR). За цією методологією тариф має відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи", - зазначив Вітренко.

При цьому, каже він, тариф корегується (зменшується), оскільки такі втрати не мають перевищувати витрати ефективного і структурно подібного оператора.

"Іншими словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані Газпрому і які зараз коментує російська сторона, лише покривають скореговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф аж ніяк не може вважатися завищеним", - підкреслив Вітренко.

За його словами, російській стороні було роз’яснено, що вона може звернутися до оператора або напряму до Регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф є вищим за тарифи альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для Газпрому.

Таким чином, українська сторона продемонструвала свій конструктивний підхід до продовження транзиту газу, який гарантує, що цей транзит буде економічно вигідним для всіх сторін: української, європейської та російської, підсумував Вітренко.

"Це якщо економічні аргументи комусь дійсно важливі", - зауважив він.

Як повідомлялося, Президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.



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