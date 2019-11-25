Деокупація Криму: активісти пікетуватимуть посольства країн Будапештського меморандуму

08:15 05.12.2019   Крым

Представники Міжнародного громадського руху за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, а також інших організацій у четвер, 5 грудня, планують провести пікети під посольствами країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв на прес-конференції в Укрінформі.

"Ми як міжнародний рух #LIBERATECRIMEA, Меджліс кримськотатарського народу, Кримськотатарський ресурсний центр і ще ряд організацій завтра плануємо провести акцію біля посольств країн-гарантів", - сказав Барієв.

Він уточнив, що акції будуть проходити біля посольств Російської Федерації (о 10.00), США (об 11.00), Франції (о 12.00), Великої Британії (о 12.40) та Китаю (о 13.20).

"Ми проведемо пікети і передамо офіційно заяву міжнародного руху цим країнам, щоб нагадати їм про те, що вони підписували Будапештський меморандум і що Будапештський меморандум не є якоюсь окремою частиною, а є складовою частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив Барієв.

За його словами, потрібно також нагадати українським чиновникам про те, що "Мінські угоди не можуть замінити Будапештський меморандум, тим більше - Договір про нерозповсюдження ядерної зброї".

"Хочу звернути увагу, що в третьому пункті меморандуму йдеться, що країни мають утриматися від економічного тиску з метою підпорядкування своїм власним інтересам. А ці процеси, насправді, Російська Федерація розпочала відразу ж після підписання Будапештського меморандуму, коли проводилися "сирні війни", "газові війни" стосовно України", - зазначив Барієв.

Він також звернув увагу на те, що країни-гаранти Будапештського меморандуму, всупереч своїм зобов'язанням, не змогли добитися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні відразу ж після початку окупації Криму і забезпечити консультування.

Як відомо, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) - міждержавний документ, який гарантує дотримання положень Заключного Акта РБРЄ, Статуту ООН і Договору про нерозповсюдження ядерної зброї стосовно України як держави-учасниці Договору, яка не має ядерної зброї. Він був підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

Міжнародна угода надає Україні гарантії безпеки, а країни-підписанти обіцяють «поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України».

Франція і Китай - два інші учасники Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які мали на момент підписання Будапештського меморандуму ядерну зброю, - надали аналогічні гарантії, зробивши відповідні заяви, але не поставили свої підписи під цим документом.



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