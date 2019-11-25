Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарты Токаева, который заявил, что «аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму».

Рефат Чубаров, комментируя такое заявление, вспомнил крымскотатарскую пословицу «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz...» («Наши деды говорили: осел не станет конем...»).

«Я не знаю, отреагировал уже МИД Украины на циничные высказывания президента Казахстана, оправдывающие преступные действия России по оккупации Крыма и попытки его аннексии, но столь гнусная поведение Касим-Жомарты Токаева не должна оставаться без внимания украинской общественности», — добавил он.

Как сообщал ATR, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «аннексия» — слишком «тяжелое» слово для событий в Крыму.

В частности, журналист спросила президента Казахстана, не напугано ли правительство Казахстана событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на Донбассе.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — заявил Касым-Жомарт Токаев.