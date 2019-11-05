КАТАСТРОФА УКРАЇНСЬКОГО СУДНА В ЕГЕЙСЬКОМУ МОРІ

21:55 04.12.2019   Украина

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

Український суховантаж NEW LEO (IMO: 9113044. MMSI: 636016994. Call Sign: D5IU7. Flag: Liberia [LR]. AIS Vessel Type: Cargo. Deadweight: 5820 t. Length Overall x Breadth Extreme: 102.83m × 15.85m. Year Built: 1997) сьогодні 04.12.19 вранці, орієнтовно о 04-00, зазнав аварії в Егейському морі на шляху на з Елевсіса (Греція) в Гемлік, (Туреччина) з вантажем сталі.

Пише на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ) та редакції інтернет-видання BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО 

Судно, що потрапило у шторм, зазнало зміщення вантажу, подало сигнал лиха. Берегова охорона Греції і ВМС спільно провели рятувальну операцію, 14 членів екіпажу, всі українці, за даними грецьких і українських джерел, були доставлені по повітрю в безпечне місце...

Наразі стан судна невідомий. Судновласник та оператор з Одеси: Registered owner: NEW LEO LTD - Care of SC Prestige Ltd (OOO 'Prestizh') , Ofis 2425, doroga Lyustdorfskaya 140A, Odessa, Ukraine. Ship manager/Commercial manager PRESTIGE LTD - Ofis 2425, doroga Lyustdorfskaya 140A, Odessa, Ukraine.



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