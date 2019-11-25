Сійярто: Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО
|21:01 04.12.2019
|Украина
Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО, поки не будуть вирішені проблеми закарпатських угорців.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає РБК-Україна.
Міністр заявив, що в інтересах Угорщини, щоб Україна була стабільною, демократичною і безпечною країною, тому що від цього безпосередньо залежить становище закарпатських угорців. Він також заявив, що права угорців Закарпаття були серйозно порушені" при колишньому президенті, і ситуація тільки погіршилась "таємним використанням української спецслужби".
Сійярто підкреслив, що Угорщина скасує своє вето, що блокує зближення НАТО і України, якщо закарпатські угорці відновлять права, якими вони володіли до набрання чинності законів про мову і про освіту.
"Ми не просимо нічого зайвого, ми не просимо додаткових прав для закарпатських угорців, а тільки тих, які в них були раніше", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше в Росії заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні, однак пізніше угорська сторона спростувала дану інформацію.
Ще на цю тему:
Київ зробить добровільний внесок у НАТО в розмірі 850 тис. євро
НАТО має бути впевнене, що в жодній країні Альянсу не повториться того, що сталося в Україні - Столтенберг
МЗС чекає на швидке зняття угорської блокади в НАТО
Україна намагається домовитись з Путіним, але він розуміє тільки мову сили НАТО – Пристайко
Рада схвалила заяву щодо надання Україні ПДЧ в НАТО
У відносинах України та НАТО у 2020 році пріоритетом стануть чотири напрями реформ - директор Центру інформації та документації НАТО в Україні
Україна та Грузія будуть членами НАТО — Столтенберг
Пристайко у Лондоні заговорив про Ruxit: Росія має залишити Україну