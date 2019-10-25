Президент Туреччини Тайіп Ердоган погодився підтримати оборонні плани Північноатлантичного Альянсу (НАТО) щодо захисту Польщі та країн Балтії від російської загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Литва задоволена рішенням Ердогана щодо обороного плану НАТО на випадок агресії РФ.

"Це величезне досягнення не тільки для нашої країни, але і для всього регіону, оскільки воно забезпечує безпеку наших громадян", - говорить президент Литви Гітанас Науседа.

Відзначимо, що мова йде про план захисту НАТО країн Балтії та Польщі від дій Росії, який було складено у зв'язку з анексією Криму Росією в 2014 році.

Нагадаємо, раніше Туреччина відмовлялася підтримувати план НАТО щодо захисту країн Прибалтики і Польщі від російської загрози. Повідомлялося, що Туреччина розпорядилася так, що представник країни при НАТО не буде підписувати військовий план, в рамках якого НАТО зобов'язується надати Польщі, Литві, Латвії та Естонії допомогу в разі нападу з боку Росії.

Крім того, турецькі представники отримали від Анкари вказівку - у ході різних зустрічей і нарад чинити тиск на членів альянсу з метою офіційного визнання ними курдських формувань на півночі Сирії терористичними. В іншому випадку без згоди з боку Туреччини прийняття військового плану може значно сповільнитися.