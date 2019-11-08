Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"

20:45 04.12.2019   Болгария

Президент Росії Владімір Путін звинуватив Болгарію у навмисній затримці реалізації російського газопроводу "Турецький потік" на її території і заявив, що Москва може знайти шляхи обійти Болгарію, якщо це буде потрібно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Росія будує "Турецький потік" двома нитками, кожна з яких матиме здатність транспортувати щорічно 15,75 млрд кубометрів газу.

Перша нитка "Турецького потоку" призначена для постачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Серед потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину. 

Росія планує запустити першу лінію наступного місяця, але запуск другої залежить від побудови необхідної газової інфраструктури Болгарією, Сербією та Угорщиною. "Турецький потік" та "Північний потік-2" мають важливе значення для того, щоб Москва продовжувала експорт газу до Європи, оскільки Росія хоче призупинити транзит через Україну.

Виступаючи на спільній пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем, Путін заявив, що Болгарія "навмисно" затримує реалізацію газопроводу на своїй території.

"Якщо болгарське керівництво не хоче його, ми знайдемо інші способи його реалізації на півдні Європи", - сказав Путін.

У вересні Болгарія підписала контракт на 1,1 мільярда євро з групою Arkad під керівництвом Саудівської Аравії на будівництво трубопроводу в 474 км через свою територію.

Софія сподівається, що весь трубопровід, який Болгарія назвала "Балканським потоком", запрацює ще 2020 року, але, враховуючи, що контракт із саудівською компанією був підписаний лише у вересні, деякі представники галузі сумніваються у цій часовій шкалі.

Раніше в середу Вучич заявив Путіну, що Сербія майже завершила будівництво газопроводу "Турецький потік" на своїй території.

Прем'єр-міністр РФ Дмитрій Медведєв раніше заявив, що рішення про продовження газопроводу "Турецький потік" на Болгарію, Сербію і Угорщину може бути прийняте тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не перешкоджатиме постачанню газу за цим маршрутом.



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