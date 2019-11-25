Окружний адміністративний суд Києва залучив до розгляду справи щодо скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк Пенсійний фонд України.

Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні, 4 грудня 2019 року, у справі за позовом прокуратура АР Крим стосовно визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правових актів Кабінет Міністрів України, що порушують права внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на соціальне забезпечення, Окружний адміністративний суд Києва залучив до розгляду справи Пенсійний фонд України", - написала Діденко.

Також вона повідомила, що наступне судове засідання відбудеться 26 грудня 2019 року.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк.