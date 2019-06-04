В Амстердамі закінчились слухання щодо визнання та примусового виконання рішення Газпромом Стокгольмського арбітражу.

Про це у Facebook повідомив директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Закінчили слухання в Амстердамі щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу”, — написав Вітренко.

Він нагадав, що за цим рішенням Газпром наразі має Нафтогазу сплатити близько 3 млрд доларів США.

“Наша оцінка — слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували. Суд визначив очікувану дату винесення рішення — 25 лютого 2020 року”, — повідомив директор групи НАК “Нафтогаз Україна”.

Нагадаємо, раніше Вітренко повідомляв, що у разі, якщо слухання пройдуть успішно, “Нафтогаз” зможе почати отримувати кошти вже з квітня наступного року.