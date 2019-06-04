В Амстердамі закінчились ключові слухання щодо стягнення боргу з Газпрому
|20:15 04.12.2019
|Украина
В Амстердамі закінчились слухання щодо визнання та примусового виконання рішення Газпромом Стокгольмського арбітражу.
Про це у Facebook повідомив директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Закінчили слухання в Амстердамі щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу”, — написав Вітренко.
Він нагадав, що за цим рішенням Газпром наразі має Нафтогазу сплатити близько 3 млрд доларів США.
“Наша оцінка — слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували. Суд визначив очікувану дату винесення рішення — 25 лютого 2020 року”, — повідомив директор групи НАК “Нафтогаз Україна”.
Нагадаємо, раніше Вітренко повідомляв, що у разі, якщо слухання пройдуть успішно, “Нафтогаз” зможе почати отримувати кошти вже з квітня наступного року.
Ще на цю тему:
РФ має надати Міжнародному суду ООН контраргументи у справі "Україна проти Росії" до 8 грудня 2020 року
"Україна проти Росії": стало відомо, хто в суді ООН був на боці РФ
МЗС відреагувало на рішення суду ООН у справі “Україна проти Росії”
Cуд ООН підтримав Україну у справі проти РФ про прийнятність скарги щодо тероризму на Донбасі
Міжнародний суд ООН почав слухання у справі "Україна проти Росії"
Міжнародний суд ООН оголосить рішення про юрисдикцію суду в справі "Україна проти Росії"
На суде в Гааге рассказали о скандальном учебнике истории, в котором оправдывают депортацию крымских татар
Росія не заперечувала у Гаазі фінансування “Л/ДНР”