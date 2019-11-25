МЗС готує Казахстану демарші у зв'язку із запереченням анексії Криму Росією
|20:01 04.12.2019
|Крым
Міністерство закордонних справ України зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією.
Про це йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко у відповідь на запитання ЗМІ, повідомляє Укрінформ.
"Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією... Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші", - зазначила Зеленко.
Вона акцентувала, що Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга, а в основі міждержавних відносин між країнами лежать принципи поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права.
"Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 році у Договорі про дружбу і співробітництво і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно-визнаній позиції, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 р.", - констатувала речниця МЗС.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією, і додав, що вірить у порядність керівництва Росії.
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