Міністерство закордонних справ України зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку із висловлюванням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією.

Про це йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко у відповідь на запитання ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

"Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією... Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші", - зазначила Зеленко.

Вона акцентувала, що Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга, а в основі міждержавних відносин між країнами лежать принципи поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права.

"Ці підвалини зафіксовані у підписаному ще в 1994 році у Договорі про дружбу і співробітництво і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалась. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно-визнаній позиції, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 р.", - констатувала речниця МЗС.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією, і додав, що вірить у порядність керівництва Росії.