Через пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу безвісти зникли приблизно 15 осіб.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника управління організації досудового розслідування Головного слідчого управління НПУ Олександр Ковтун на брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дійсно, надійшла інформація щодо встановлення місця знаходження ще близько 15 осіб”, - сказав Ковтун.

Як повідомлялося, пожежа виникла 4 грудня о 10:12 на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У свою чергу, журналістам у Одеській міськлікарні №1 повідомили, що викладачка коледжу 1976 року народження, яку госпіталізували у важкому стані, померла.

Чотирьох учнів коледжу доставили до дитячої обласної лікарні, вони у тяжкому стані.

Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження.

За даними ДСНС, постраждало під час цієї пожежі 22 особи.