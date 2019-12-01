НАТО погодив оновлений план із захисту Польщі та країн Балтії - генсек

19:45 04.12.2019   Россия

Лідери країн НАТО домовилися щодо оновленого плану із посилення східного флангу для захисту Польщі та країн Балтії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі лідерів країн-членів у Лондоні.

"Ми маємо плани захисти всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії. І ми вже маємо відповідні військові сили там. Ми потроїли сили швидкого реагування і сьогодні ми запустили нову ініціативу для більш швидкого реагування", - сказав Столтенберг.

"Ці плани із захисту різних частин регіонів регулярно переглядаються і сьогодні ми погодили оновлений план для Польщі та Балтії. Це показує, що здатні рухатися вперед", - додав він.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що він  не погодиться на оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії, поки Альянс не підтримає Анкару в її позиції щодо сирійських курдів. Зокрема, поки не погодиться визнати терористичними організаціями Робітничу партії Курдистану, її бойове крило "Загони народної самооборони" (YPG), та інші прокурдські організації, які діють на турецько-сирійському кордоні.

Зазначимо, що в декларації за підсумками зустрічі лідерів немає прямої згадки про конкретний план захисту Польщі та країн Балтії.



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