Оккупанты тянут корпуса ракетных кораблей по речкам в Питер на достройку
|19:30 04.12.2019
|Крым
Оккупанты практикуют следующую схему строительства военных кораблей. В оккупированном Крыму на заводе «Море» строят корпус корабля, а потом внутренними водными путями тянут его на доработку в Петербург.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Флот2017.
В ноябре в оккупированном Крыму на захваченном заводе «Море» в Феодосии оккупанты спустили на воду МРК «Вихрь» (проект 22800, шифр «Каракурт»).
Затем оккупанты транспортировали корпус корабля российскими речками на завод «Пелла» (г. Санкт-Петербург) для доработки.
Подобным образом оккупанты поступили со спущенным 9 октября 2019-го года на заводе «Море» МРК «Козельск» и 29 октября 2019-го года МРК «Охотск».
Справка:
Технические характеристики МРК проекта 22800:
Водоизмещение: около 800 тонн
Длина: 60 метра
Ширина: 9 метра
Осадка: 4 метра
Максимальная скорость: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ на восемь ракет «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176м
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулеметные установки МТПУ
Отметим, что и заводы «Море» и «Пелла» находятся под санкциями.
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