Оккупанты практикуют следующую схему строительства военных кораблей. В оккупированном Крыму на заводе «Море» строят корпус корабля, а потом внутренними водными путями тянут его на доработку в Петербург.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Флот2017.

В ноябре в оккупированном Крыму на захваченном заводе «Море» в Феодосии оккупанты спустили на воду МРК «Вихрь» (проект 22800, шифр «Каракурт»).

Затем оккупанты транспортировали корпус корабля российскими речками на завод «Пелла» (г. Санкт-Петербург) для доработки.

Подобным образом оккупанты поступили со спущенным 9 октября 2019-го года на заводе «Море» МРК «Козельск» и 29 октября 2019-го года МРК «Охотск».

Справка:

Технические характеристики МРК проекта 22800:

Водоизмещение: около 800 тонн

Длина: 60 ​​метра

Ширина: 9 метра

Осадка: 4 метра

Максимальная скорость: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ на восемь ракет «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176м

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулеметные установки МТПУ

Отметим, что и заводы «Море» и «Пелла» находятся под санкциями.