У Києві розраховують покрити 80% Криму українським радіомовленням
|19:15 04.12.2019
|Крым
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розраховує, що в 2020 році 80% території анексованого Криму покриють українським радіомовленням.
Про це 4 грудня в Києві повідомив член Нацради Сергій Костинський, передає Радіо Свобода.
«У нас заплановано другий крок у 2020 році. Ми плануємо збільшити кількість радіостанцій на середніх хвилях. Розглядаються варіанти мовлення з Луча, Чаплинки, всі можливості для цього є. Хочемо повернути мовлення Українського радіо, яке зникло в 2019 році через фінансові труднощі», – сказав Костинський.
За його словами, завдання на 2020 рік – забезпечити охоплення сигналом більше ніж 1,6 мільйона жителів Криму.
«Але вже сигналом не тільки однієї, а двох або навіть трьох радіостанцій. Збільшуючи кількість інформаційних радіостанцій в середньохвильовому діапазоні, ми забезпечимо привабливість цього діапазону, ефективність його слухання в Криму», – уточнив член Нацради.
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