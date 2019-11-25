Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розраховує, що в 2020 році 80% території анексованого Криму покриють українським радіомовленням.

Про це 4 грудня в Києві повідомив член Нацради Сергій Костинський, передає Радіо Свобода.

«У нас заплановано другий крок у 2020 році. Ми плануємо збільшити кількість радіостанцій на середніх хвилях. Розглядаються варіанти мовлення з Луча, Чаплинки, всі можливості для цього є. Хочемо повернути мовлення Українського радіо, яке зникло в 2019 році через фінансові труднощі», – сказав Костинський.

За його словами, завдання на 2020 рік – забезпечити охоплення сигналом більше ніж 1,6 мільйона жителів Криму.

«Але вже сигналом не тільки однієї, а двох або навіть трьох радіостанцій. Збільшуючи кількість інформаційних радіостанцій в середньохвильовому діапазоні, ми забезпечимо привабливість цього діапазону, ефективність його слухання в Криму», – уточнив член Нацради.