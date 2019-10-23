Столтенберг: російські комплекси С-400 у Туреччині не будуть інтегровані в систему НАТО

18:45 04.12.2019   Турция

Туреччина, попри занепокоєння НАТО, поставить до роботи російську систему протиповітряної оборони, однак та не буде інтегрована у ППО Альянсу.

Про це заявив на пресконференції в Лондоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек зауважив, що це питання обговорювалося на зустрічі лідерів Альянсу.

"Багато націй (в складі НАТО) висловили своє занепокоєння, я висловив занепокоєння щодо неможливості інтеграції системи в спільну оборону НАТО", - розповів він.

За його словами, "це є національним рішенням Туреччини", і тому воно було ухвалене Анкарою без згоди союзників.

Водночас в Альянсі попередили турків про те, що російське обладнання не буде взаємодіяти з іншими елементами спільної ППО Альянсу.

"Російська система С-400 ніколи не буде інтегрована в систему НАТО. Вона лишиться самостійною системою протиповітряної оборони", - заявив він.



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