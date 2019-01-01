НАТО нарощуватиме військові витрати

18:35 04.12.2019   Украина

Учасники саміту НАТО в Лондоні заявили про готовність розділити і витрати, і відповідальність за забезпечення своєї "неділимої безпеки".

"Завдяки нашому зобов'язанню у сфері інвестицій в оборону ми збільшуємо ці інвестиції, щоб відповідати "порогу" у 2% (ВВП - ІФ) і щоб, як це було визначено, 20% (цих витрат - ІФ) ми інвестували в нові можливості і постачали більше сил для місій та операцій", - йдеться в заяві, ухваленій на саміті в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У документі зазначено, що оборонні витрати НАТО без США збільшувалися п'ять років поспіль. В оборону інвестовано додаткову суму у понад $130 млрд.

"Відповідно до нашого зобов'язання, прописаного в статті 3 Вашингтонського договору, ми продовжуємо посилювати наші індивідуальні та колективні можливості опору будь-якому виду нападів. Ми повинні і ми робитимемо ще більше", - заявили глави держав і урядів країн Північноатлантичного альянсу.



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