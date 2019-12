ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) осуществит комплексный анализ развития транспортных коридоров и внутренних водных путей украинской части Дунайского региона в рамках совместного проекта — Дунайской транснациональной программы (Integrating the Danube waterway into smart and sustainable multi-modal & intermodal transport chains of cargo and passengers, DIONYSUS), финансируемой за счет грантовых средств ЕС и призванной раскрыть транспортный потенциал Дуная для всех стран, расположенных вдоль реки.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передают Порты Украины.

«Участие ГП «АМПУ» в проекте DIONYSUS — это еще один шаг к интеграции украинских портов на Дунае с общеевропейскими транспортными коридорами. В прошлом году порты Измаил и Рени были включены в систему TEN-T. Сейчас же АМПУ совместно с Еврокомиссией начинает детальный анализ и планирование развития наших дунайских портов, которые обеспечивают около 30% от общего грузопотока по всем странам-членам Дунайской Комиссии», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Сейчас, по его словам, АМПУ уже подписала партнерское соглашение с основным партнером по проекту — Pro Danube Romania. В начале 2020 года должно быть подписано соглашение о Субсидии, и уже весной начнется активная фаза проекта.

Проект состоит из основных модулей (Working Packages), среди которых: «Транспортные коридоры и ВВП» (Transport Corridors and IWT markets), «Комплексное развитие портов» (Integrated Port Development) и «Пилотные проекты» (Pilot Cases), по которым предусмотрена разработка перспективных предложений, касающихся развития портов и портовых терминалов в дунайских портах, дноуглубления, создания улучшенных навигационных условий, разработки планов увеличения мощностей портов, разработки и внедрения ТЭО на привлечение инвестиций и грантов ЕС для реализации крупных инфраструктурных проектов и т.п.

Проект будет финансироваться фондами Европейского союза — Европейским фондом регионального развития (ERFD) и Европейским институтом соседства для Украины (ENI UA). Общий объем финансирования, выделяемого для АМПУ Европейским институтом соседства с Украиной, составляет около €200 тыс.

«Участие АМПУ, как представителя Украины, в этом проекте позволит достичь сразу нескольких целей. Украинские порты по его итогам будут включены в комплексный анализ транспортной сети Дунайского региона. Это позволит увеличить их инвестиционную привлекательность и осведомленность о логистическом потенциале украинской части Дуная международных инвесторов благодаря аналитическим материалам Еврокомиссии. И, наконец, участие в этом проекте должно стать хорошим примером эффективного сотрудничества и привлечения европейских грантов на развитие транспортной инфраструктуры нашей страны», — добавил Вецкаганс.

Главные задачи, которые должны решить страны-участницы — анализ мультимодальной и интермодальной транспортной системы в Дунайском регионе, в сочетании с развитием внутренних водных путей (в частности, навигационных путей реки Дунай и ее судоходных притоков) и разработкой планов развития дунайских портов в каждой стране. На базе этого будут выработаны рекомендации по интеграции Дуная в международные транспортные коридоры «Европейский Союз — Центральная и Восточная Европа», а также в маршрут Нового шелкового пути из Черноморского региона в Центральную Азию.