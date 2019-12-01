Лідери країн-членів НАТО підтвердили свою прихильність колективній обороні під час дводенної зустрічі у Лондоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у лондонській декларації, ухваленій за підсумками дводенних переговорів.

"Ми підтверджуємо міцний трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою, нашу відданість цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і наше урочисте зобов'язання, закріплене в статті 5 Вашингтонського договору, що напад на одного союзника буде вважатися нападом на нас усіх", - сказано в документі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі заявив, що НАТО має плани захисту всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував не погодитися на оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії, поки Альянс не підтримає Анкару в її позиції щодо сирійських курдів.

Зазначимо, що в декларації за підсумками зустрічі лідерів немає прямої згадки про конкретний план захисту Польщі та країн Балтії.