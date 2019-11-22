У селищі Білозерка Херсонської області невідомі, напавши на охоронця, зняли та викрали двигун з човна, що належить співробітнику прокуратури.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Троє зловмисників проникли на територію човнової станції громадського об’єднання "Біле Озеро", де напали на охоронця. Чоловіка, 1947 року народження, побили.

Після цього зловмисники зняли з човна двигун Yamaha 25, з яким зникли з місця події. Слід додати, що човен належить співробітнику Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області.

Розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією "грабіж" (ст.186 КК України).