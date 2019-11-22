На Херсонщині невідомі викрали двигун з прокурорського човна
|17:30 04.12.2019
|Украина
У селищі Білозерка Херсонської області невідомі, напавши на охоронця, зняли та викрали двигун з човна, що належить співробітнику прокуратури.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє зловмисників проникли на територію човнової станції громадського об’єднання "Біле Озеро", де напали на охоронця. Чоловіка, 1947 року народження, побили.
Після цього зловмисники зняли з човна двигун Yamaha 25, з яким зникли з місця події. Слід додати, що човен належить співробітнику Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області.
Розпочато кримінальне провадження за кваліфікацією "грабіж" (ст.186 КК України).
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