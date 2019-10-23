Державна авіаційна служба України дозволила трьом українським авіакомпаніям відкрити нові рейси.

Про це повідомляється за результатами чергового засідання комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній на сайті Державіаслужби, передає Укрінформ.

"Надати ТОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів" права на експлуатацію повітряних ліній: Київ – Запоріжжя – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Одеса – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Львів – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Херсон – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Харків – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);Київ – Дніпро – Київ (частота рейсів: 5 рейсів на тиждень)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий дозвіл надається для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, із визначенням строку дії прав до 28 березня 2020 року.

Крім того, Державіаслужба надала авіакомпанії SkyUp право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Лісабон (Португальська Республіка) – Київ ( з частотою - 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії права з 01 березня 2020 року на необмежений строк. Також Державіаслужба збільшила частоту виконання рейсів (з 3 до 4 рейсів на тиждень) авіакомпанією SkyUp щодо сполучення Київ – Іракліон (Грецька Республіка) – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Авіакомпанія SkyUp також отримала дозвіл на збільшення з 2 до трьох разів на тиждень частоти виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень сполученням Одеса – Барселона (Королівство Іспанія) – Одеса. Також авіакомпанії дозволили збільшити з трьох до семи рейсів на тиждень для виконання регулярних повітряних перевезень Київ – Одеса – Київ.

Згідно з повідомленням, Державіаслужба також надала авіакомпанії "Мотор Січ" право на експлуатацію повітряної лінії Київ – Мінськ (Республіка Білорусь) – Київ (частота - 7 рейсів на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням необмеженого строку дії права. Також "Мотор Січ" отримала дозвіл для збільшення з 7 до 12 рейсів на тиждень сполученням Запоріжжя – Київ – Запоріжжя для виконання регулярних повітряних перевезень.

Водночас, Державіаслужба відмовила авіакомпанії "Атласджет Україна" у наданні права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Стамбул (Турецька Республіка) – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України.