В одеському коледжі досі гасять пожежу і шукають п’ятьох зниклих людей

16:30 04.12.2019   Украина

Поки 70 рятувальників ДСНС локалізують осередки вогню у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, поліцейські забезпечують відвід транспорту з мікрорайону. Також уточнюють місцезнаходження 5 людей - студентів та працівників коледжу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає  Укрінформ.

"Наразі до медичних закладів госпіталізовано 22 особи, одна жінка померла", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС станом на 15.40, триває ліквідація локалізованих осередків пожежі. На місці події працюють психологи ДСНС, які надають психологічну допомогу постраждалим студентам та батькам.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, уточнюють місцезнаходження двох студентів і трьох працівників бухгалтерії коледжу.

До ліквідації масштабної пожежі в навчальному закладі залучено, крім 18 пожежних машин, спецтехніку комунальних підприємств «Одесміськсвітло», «Одесміськелектротранс» і «Міськзелентрест». Комунальники цистернами підвозять воду, яка використовується для гасіння пожежі.

За даними пресслужби департаменту міського господарства, до ліквідації пожежі залучено 9 електромонтажних вишок і автодрабин. Зараз співробітники ДСНС використовують їх для боротьби з вогнем.



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