Організація Північноатлантичного договору (НАТО) підтверджує відданість політиці відкритих дверей для майбутнього членства нових країн, які прагнутимуть стати членами Альянсу.

Про це йдеться у Лондонській декларації лідерів держав і урядів країн-членів НАТО, схваленій на зустрічі у Лондоні, яка відбулася 3-4 грудня, повідомляє УНІАН.

«Ми віддані політиці відкритих дверей НАТО, яка зміцнює Альянс і принесла безпеку мільйонам європейців», - наголошується у декларації.

У цьому зв'язку зауважується, що Північна Македонія невдовзі стане новим членом Альянсу.

Також в НАТО налаштовані здобувати успіх в усіх місіях Організації та операціях. «Ми працюємо задля посилення безпеки для усіх нас. Ми зміцнили партнерські відносини в сусідньому з нами регіоні та за його межами, поглиблюючи політичний діалог, підтримку та взаємодію з країнами-партнерами та міжнародними організаціями», - йдеться в декларації.

У НАТО підтверджують відданість підтримці довгострокової безпеки і стабільності в Афганістані.

У декларації зазначається, що НАТО посилює співпрацю з Організацією Об'єднаних Націй, а також відзначається безпрецедентний прогрес у співпраці між Альянсом і Європейським Союзом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Лондоні під час виступу на конференції «НАТО діє: Запровадження нововведень в Альянсі» підтвердив, що рішення Бухарестського саміту від 2008 року про набуття Україною і Грузією членства в Альянсі у майбутньому залишається чинним.



