В колонии РФ пытают украинского политзаключенного Якименко — Денисова

17:01 04.12.2019   Крым

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о нарушении прав украинского политзаключенного Владимира Якименко, которого РФ незаконно приговорила к 15,5 годам колонии.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, украинцу не оказывают необходимой медицинской помощи и пытают, передает ATR.

«У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования», — написала она.

Денисова добавила, что при этом сотрудники колонии №4 в Саратовской области, где удерживают Якименко, бьют его по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего проводят длительный досмотр личных вещей.

«Кроме того, наш соотечественник не обеспечен одеждой установленного образца, который соответствует сезону и климатическим условиям. В частности, ему было выдана обувь, не подходящая по размеру, что привело к травмам ног. В то же время, жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин», — отметила уполномоченный по правам человека.

Людмила Денисова сообщила, что в неотложном порядке обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой как можно скорее принять меры по проведению полного медицинского обследования, и по результатам предоставить Якименко соответствующую медицинскую помощь.

Напомним, Владимир Якименко до заключения был таксистом и активистом «Автомайдана», он помогал украинским военным на Донбассе, а также жителям оккупированного Крыма, которые были вынуждены переехать на материк. В июне 2017 года российские силовики задержали Якименко, когда он пересекал админграницу с аннексированным Крымом. Оккупанты обвинили украинца в «транспортировке наркотиков». Позже «суд» в Крыму приговорил украинца к 15,5 годам колонии. Якименко отправили отбывать наказание в город Пугачев Саратовской области.



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