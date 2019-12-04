В среду, 4 декабря, в результате пожара в экономическом колледже погибли 3 человека: преподаватели колледжа 46-летняя Анна Бордюк и 52- летняя Виктория Хмарская, а также 41-летний сотрудник ГСЧС. В мэрии подтверждают смерть только одного человека.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации сообщили источники в ГКБ №11.

Так, 46-летняя преподаватель колледжа Анна Бордюк умерла от полученных травм в Первой городской клинической больнице.

Ее коллега 52- летняя Виктория Хмарская скончалась в ГКБ №11.

Там же, по информации источников, погиб 41-летний пожарный.

Напомним, пожар в старинном 6-этажном здании на углу Троицкой и Пушкинской начался в 10:12 на 3 этаже. На момент ЧП в колледже шли занятия, но студентов успели эвакуировать. За несколько часов площадь пожара с 700 квадратных метров возросла до 3 тысяч.

Отметим, что по официальным данным по состоянию на 14:30 сообщается об одной погибшей преподавательнице и 21 пострадавшем. Среди них 9 учеников колледжа и 12 взрослых. Двое из них в тяжелом состоянии.