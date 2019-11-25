Київ зробить добровільний внесок у НАТО в розмірі 850 тис. євро
|16:15 04.12.2019
|Украина
Україна зробить добровільний внесок у НАТО в розмірі 850 тис. євро, що може дозволити нашій країні отримати приміщення в штаб-квартирі Альянсу.
Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram-каналі, передає УНІАН.
За словами депутата, передбачається, що цей крок дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО.
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