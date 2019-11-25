Україна зробить добровільний внесок у НАТО в розмірі 850 тис. євро, що може дозволити нашій країні отримати приміщення в штаб-квартирі Альянсу.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram-каналі, передає УНІАН.

За словами депутата, передбачається, що цей крок дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО.



