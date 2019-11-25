Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін з РФ утримуваними особами у форматі «всіх на всіх», заявивши, що дуже хоче, щоб Новий рік українські бранці зустрічали зі своїми сім’ями вдома, в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном прес-конференції в Києві.

«Перша перемога, дуже важлива: ми зустрічаємося (у «нормандському форматі» – УНІАН). Моряків та політичних полонених ми повернули, але я б дуже хотів, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім’ями вдома, в Україні», - заявив він.

За словами Зеленського, для нього гуманітарне питання є дуже особистим. «Я дійсно хочу великого обміну, який має назву «всіх на всіх». Мене цікавлять самі всі наші, щоб вони всі були вдома», - наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський назвав три теми, які має намір обговорити під час зустрічі в «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція та РФ) в Парижі 9 грудня: обмін утримуваними особами, припинення вогню та проведення виборів на Донбасі.



