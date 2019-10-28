Москва планує дзеркальну відповідь Німеччині на видворення двох співробітників російського посольства у Берліні.

Як повідомляє "Європейська правда" про це російському агентству ТАСС в середу заявили в МЗС РФ.

"Розглядаємо заяви німецької сторони про висилку двох співробітників російського посольства в Берліні як безпідставні і недружні. Політизований підхід до питань слідства неприпустимий. Змушені здійснити комплекс заходів у відповідь", - зазначили у російському міністерстві.

Нагадаємо, у середу Німеччина заявила про висилку з країни двох співробітників посольства Росії, яких називає працівниками російської розвідки.

Це пов’язано з тим, що Німеччина підозрює Росію у замовленні вбивства громадянина Грузії, колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, яке сталося у серпні в Берліні.

Генеральний прокурор Німеччини заявляє про "достатню кількість доказів того, що вбивство сталося або від імені державних органів Російської Федерації, або осіб Автономної Чеченської Республіки в складі Російської Федерації".

Уряд Німеччини вважає, що зазначені співробітники посольства були акредитовані як дипломати, проте працюють на російську розвідку. Вони оголошені персонами нон грата і повинні покинути країну впродовж семи днів.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, прямував у мечеть.