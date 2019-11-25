Правительство РФ распределило 45 млрд рублей между регионами с эффективными губернаторами.

Лучшим в рейтинге стал оккупированный Крым с его "главой" Сергеем Аксеновым, сообщают Примечания.

Вторую и третью строчки заняли Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Таким образом Правительство поощрило аннксированный Крым почти 1,6 млрд рублей, Петербург — 1,5 млрд, а Краснодарский край — 1,46 млрд рублей.

Рейтинг составлялся в первую очередь на показателях уровня доверия жителей к президенту и главе региона, а также учитывалось количество рабочих мест, предпринимателей в регионе, уровень зарплаты и бедности, продолжительность жизни и другие факторы.