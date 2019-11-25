Медведев даст 1,6 млрд Аксенову за доверие крымчан Путину
|15:30 04.12.2019
|Крым
Правительство РФ распределило 45 млрд рублей между регионами с эффективными губернаторами.
Лучшим в рейтинге стал оккупированный Крым с его "главой" Сергеем Аксеновым, сообщают Примечания.
Вторую и третью строчки заняли Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Таким образом Правительство поощрило аннксированный Крым почти 1,6 млрд рублей, Петербург — 1,5 млрд, а Краснодарский край — 1,46 млрд рублей.
Рейтинг составлялся в первую очередь на показателях уровня доверия жителей к президенту и главе региона, а также учитывалось количество рабочих мест, предпринимателей в регионе, уровень зарплаты и бедности, продолжительность жизни и другие факторы.
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