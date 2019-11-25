Казантипский и Опукский заповедники будут охранять из Москвы
|15:15 04.12.2019
|Крым
Правительство России создало федеральное государственное бюджетное учреждение, которое займется охраной заповедников оккупированного Крыма.
Соответствующее распоряжение было подписано 30 ноября, сообщает Аргументы Недели - Крым.
Бюджетное учреждение будет называться «Заповедный Крым» и станет подведомственным Министерству природы России.
Учреждение займется охраной заповедников «Казантипский», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной» и «Лебяжьи острова», а также заказников федерального значения «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».
В документе говорится, что целями станет сохранение биологического разнообразия, осуществление государственного экологического мониторинга и развития туризма, проведение научных исследований и содействия в подготовке специалистов в области охраны окружающей среды.
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