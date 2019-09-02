У норвезькому порту загорівся російський траулер
|13:45 04.12.2019
|Россия
У норвезькому порту Ботсферд сталася пожежа на борту російського траулера.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.
Поліція отримала повідомлення про пожежу на російському траулері, розташованому на причалі в Ботсферді, в 5: 21 ранку в середу.
За попередніми даними, пожежа розпочалася на камбузі.
Команда з трьох людей покинула траулер. Траулер під назвою "Ніжність" має на 54 метри в довжину і 10 метрів в ширину.
Пожежна команда Ботсферда прибула на судно в 06.30 ранку і вже тоді приступила до гасіння пожежі.
О 7.10 пожежники повідомили, що взяли вогонь під контроль. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
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