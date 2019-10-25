Лідери балтійських держав у середу на полях зустрічі глав країн-членів НАТО планують на переговорах президентом Туреччини переконати його не блокувати план посилення країн Балтії та Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про заплановані переговори перед початком зустрічі лідерів НАТО у Лондоні повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Три балтійські держави матимуть зустріч з Ердоганом", - повідомив глава литовської держави.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що він не погодиться на оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії, поки Альянс не підтримає Анкару в її позиції щодо сирійських курдів. Зокрема - поки не погодиться визнати терористичними організаціями Робітничу партії Курдистану, її бойове крило "Загони народної самооборони" (YPG), та інші прокурдські організації, які діють на турецько-сирійському кордоні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у зв'язку з цим Туреччина має намір заблокувати підсумкову декларацію зустрічі лідерів НАТО.

Очікується, що на зустрічі з Ердоганом балтійські держави переконуватимуть його дати згоду на оборонний план Альянсу.

Зауважимо, захід підтримує сирійських курдів, оскільки вони були союзниками у боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії.