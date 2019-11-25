Україна захищає східний фланг НАТО навіть без членства в Альянсі - Пристайко
|14:15 04.12.2019
|Украина
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що Україна захищає східний фланг НАТО, навіть не перебуваючи у складі Альянсу.
На цьому глава МЗС наголосив під час дискусії, присвяченої безпеці на кордонах НАТО у балтійському і чорноморському регіонах, що відбулася в рамках зустрічі глав держав та урядів держав-членів Північноатлантичного Альянсу в Лондоні, повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає УНІАН.
Пристайко виступив на конференції «NATO Engages: Innovating the Alliаnce».
«Навіть не будучи членом Альянсу, Україна захищає східний фланг НАТО. Ми не за чутками знаємо, що таке справжні загрози на передовій – в Україні загинули 14 тисяч осіб через рішення Росії воєнним шляхом нав'язати свою політичну систему нашим людям», - наголосив міністр під час свого виступу.
Відбулися також зустрічі Пристайка з головою групи дружби з Україною у британському парламенті Джоном Віттінгдейлом та керівництвом Королівського інституту міжнародних справ «Четем Хауз». Нагадаємо, у Лондоні 3-4 грудня проходить дводенна зустріч лідерів НАТО, присвячена до 70-річчя заснування Альянсу, який нині налічує 29 членів.
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