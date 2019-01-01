Британська операція Orbital розшириться на плавсклад ВМС України
|14:01 04.12.2019
|Украина
Корабельно-катерний склад ВМС ЗС України проходитиме підготовку в рамках британської операції Orbital.
Про це повідомляє АрміяInform.
Британські партнери мають намір передавати свій морський досвід у питаннях підвищення військово-морських спроможностей особовому складу українських ВМС, враховуючи складну обстановку в Азово-Чорноморському регіоні.
Напередодні в Одесі обговорили та узгодили план подальшої підготовки корабельно-катерного складу національного військового флоту в межах реалізації операції Orbital.
Представники Командування ВМС ЗС України провели зустріч із військовослужбовцями штабу з планування Постійного об’єднаного штабу Збройних сил Великої Британії.
Під час зустрічі обидві сторони обговорили потреби та критерії підготовки військових моряків, окреслили необхідні напрямки надання інструкторської допомоги британською групою інструкторів.
Зараз Велика Британія вже має співпрацю в рамках операції Orbital з ВМС ЗС України – це підготовка підрозділів морської піхоти України.
Наступний запланований етап – підготовка особового складу корабельно-катерного складу Військово-Морських Сил ЗС України, після якого інструктори з Великої Британії мають долучитися до підготовки підрозділів морської авіації.
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