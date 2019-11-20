У російському керівництві є кілька блоків, всі вони – путіністи, між ними немає жодного конфлікту, але вони сповідують різне ставлення до України.

Таку думку висловив політолог, співробітник Центру російських досліджень Бориса Нємцова Олександр Морозов, передає Главред, повідомляє УНІАН.

"У Росії зараз те, що можна назвати військово-історичним товариством, яке об'єднує всіх діячів путінського мілітаризму. Туди входять Наришкін, Мединський, Чемезов, великі олігархи, голови державних корпорацій тощо. Всі ці люди налаштовані в тому ж ключі, що і, наприклад, Сергій Караганов і багато інших російських статусних військових експертів. Їхня ідея така: Росія повинна рухатися без усіляких правил на зовнішній світ, захоплювати все, що погано лежить, ігнорувати старі міжнародні договори і використовувати їх у своїх цілях, на свою користь там, де це вигідно", – сказав Морозов.

За словами політолога, для цієї частини політичного середовища Україна взагалі не існує в якомусь сенсі слова. Вони впевнені, що українці не мають власної державності і, по суті, просто відмовляють українському народові у праві на його історичне існування.

Водночас є друга група, яка вважає, що надлишок агресії з боку Росії щодо навколишнього світу потрібно скоротити. "Ці люди – теж прихильники активної політики, але вважають, що не потрібно симулювати війну там, де її немає. Вони вважають, що російська пропаганда занадто агресивна щодо власного населення, бо де-факто великої війни немає. А російська пропаганда сьогодні така, ніби Росія бореться з марсіанами, і потрібна повна мобілізація", – додав експерт.

Також представники другого блоку вважають, що не треба роздувати кожен конфлікт, в тому числі і з Україною. До цієї групи належать люди, які займаються банкінгом, IT-індустрією, глобальними проектами. "В Росії є багато людей, які в тій чи іншій формі зацікавлені в розвитку у самій Росії елементів глобальної економіки. Вони, звичайно ж, налаштовані дещо іншими чином, ніж ті, хто займаються продажем зброї", – резюмував експерт.



