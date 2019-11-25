Президент Казахстану про Крим: ми не вважаємо це анексією

13:30 04.12.2019   Крым

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не вважає, що Росія анексувала Крим.

Про це він розповів в інтерв’ю DW, передає УНІАН.

На запитання журналістів, чи уряд Казахстану був наляканий подіями в Україні, зокрема анексією Криму, Токаєв відповів, що не вважає це анексією.

 «По-перше, ми не називаємо те, що відбулось у Криму, анексією. Те, що відбулось, те відбулось. Анексія – вкрай важке слово щодо Криму. По-друге, ніякого страху, як ви кажете, не було. Оскільки у нас, як я вже казав, абсолютно довірливі, добросусідські відносини з Росією», – сказав казахський лідер.

Токаєв додав, що від початку «вірили у мудрість, порядність російського керівництва».

«Хочу нагадали, що Мінські угоди розпочали за ініціативи Нурсултана Назарбаєва (попереднього президента Казахстану – УНІАН). Щоправда, він тоді пропонував Астану, але через логістику й віддаленість вирішили провести переговори у Мінську. На сьогодні Мінські домовленості, по суті, є єдиним правовим документом, який може привести до врегулювання так званого українського конфлікту», – наголосив Токаєв.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на кордоні Криму члена партії «Єдина Росія» та представника окупаційної влади півострова Ігоря Кучерявого.

 



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