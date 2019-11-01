За результатами пропускних операцій фіксується зменшення порівняно з листопадом минулого року кількості громадян, які перетнули адміністративну межу з окупованих Кримом.

Про це повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом протягом листопада 2019 року контрольні пункти в'їзду-виїзду в обох напрямках перетнули 173 тис. осіб, що на 13 тис. осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фіксується і сезонне зменшення кількості перетинів - порівняно з жовтнем цього року в листопаді перетнули адмінмежу на 19 тис. громадян менше (жовтень - 192 тис. осіб).

"З початку року загальна кількість громадян, які перетнули адмінмежу з АР Крим в обох напрямках, залишається на рівні 2018 року", - повідомили у відомстві