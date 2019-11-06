Унаслідок масштабної пожежі в навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) до медзакладів міста було госпіталізовано дев’ятьох людей.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з НС, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на 11:40 площа пожежі орієнтовно становить 2000 кв. м, існує загроза поширення вогню. Евакуйовано понад 40 осіб. Роботи з евакуації тривають. До лікувальних закладів госпіталізовано дев’ятьох осіб", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 65 працівників особового складу та 16 одиниць техніки.

Як повідомлялося, в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої станом на 10:50 становила, за даними ДСНС, майже 700 кв. м. Пізніше в службі повідомили, що станом на 11:20 площа пожежі орієнтовно становить 1000 кв. м, а також інформували, що існує загроза обвалення конструкцій і поширення вогню.