Совет Измаильского порта поддержал создание объединенной Администрации дунайских портов

13:01 04.12.2019   Украина

Совет Измаильского порта на очередном заседании в пятницу единогласно поддержал предложение о создании на базе Администрации Измаильского порта объединенной Администрации трех дунайских портов — Измаильского, Ренийского и Усть-Дунайского.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Измаильский морской торговый порт» (ИЗМ МТП), передают Порты Украины.

В очередном заседании, которое состоялось 29 ноября, приняли участие представители Измаильского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), операторов Измаильского порта, ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) и местной власти. Среди рассмотренных вопросов — личный состав Совета порта (с учетом кадровых изменений), новая редакция Обязательных постановлений по морскому порту Измаил, а также проект Корпоративной стратегии ГП «АМПУ» до 2025 года.

Директор ГП «ИЗМ МТП» Андрей Ерохин предложил изменить количество представителей предприятия в составе Совета порта: с учетом того, что государственная стивидорная компания осуществляет более 90% грузоперевалки в порту, он предложил увеличить представительство своего предприятия до трех представителей, и по тем же соображениям увеличить представительство ЧАО «УДП» в двух представителей. Предложение было поддержано почти единогласно (за исключением одного «воздержавшегося»). Это предложение будет направлено в АМПУ для внесения изменений в унифицированное положение о Совете порта, поскольку в действующей редакции каждый субъект хозяйствования имеет лишь одного представителя в составе этого совещательного органа.

Участники заседания обсудили и кадровый вопрос — учитывая будущую оптимизацию кадров АМПУ через создание объединенной Администрации трех дунайских портов.



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