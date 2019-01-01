Дуда на саміті НАТО нагадав: загроза вторгнення з боку Росії не зникла

12:45 04.12.2019   Россия

Північноатлантичний альянс показав свою дієздатність у світлі агресії Росії проти України та Грузії, але на сьогодні загроза чергових вторгнень не зникла.

Про це заявив у Лондоні президент Польщі Анджей Дуда, який узяв участь у дискусії на тему: “Залучення НАТО: оборона та стримування в нову епоху”, інформує TVP Parlament, передає Укрінформ.

“НАТО показало свою дієздатність, швидко реагуючи на дії Росії. Ми все ще маємо загрозу чергового вторгнення”, - заявив Дуда.

На його думку, найбільшим досягненням НАТО в останні роки було розгортання військ Альянсу на східному фланзі Організації. Польський лідер додав, що для Варшави, а також балтійських країн це було дуже важливо після нападу Росії на Грузію та Україну.

Відповідаючи на запитання як він оцінює слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про готовність Анкари заблокувати план НАТО по обороні балтійських країн у випадку невизнання терористичними організацій, з яким воює Анкара, Дуда наголосив: є значне поле для переговорів та дискусій, і висловив сподівання, що буде знайдено оптимальне рішення.

Президент РП також закликав президента Франції Еммануеля Макрона, аби той не говорив про “смерть мозку НАТО”, а запропонував, що спільно можна зробити, аби покращити співпрацю в НАТО та ЄС.

В середу відбудеться зустріч Дуди і Макрона, під час якої обговорюватиметься також і це питання.



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