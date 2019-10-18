Аксёнов представил шесть "министров обновленного состава Совмина" оккупированного Крыма, отобранных по результатам конкурса «Твое правительство».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Крым Информ.

«Сегодня подписал указы о назначении шести министров. Среди них как действующие главы министерств, так и новые лица. Это министр имущественных и земельных отношений Анна Владимировна Анюхина, транспорта Сергей Васильевич Карпов, культуры Арина Вадимовна Новосельская, строительства и архитектуры Михаил Михайлович Храмов. На пост министра экономики назначен Дмитрий Иванович Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства финансов республики. Министром образования, науки и молодежи назначена Валентина Васильевна Лаврик, ранее возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию», – написал Аксёнов.

По его словам, претенденты «показали высокий уровень компетентности» и «высказали ряд интересных идей и предложений». «Участникам, которые не стали победителями, но показали достойные результаты, будет предложено войти в резерв управленческих кадров республики», – отметил глава Крыма.

Остальные "члены правительства" будут представлены 5 декабря.

27 сентября Аксёнов объявил масштабный конкурс, победители которого займут кресла в новом "правительстве" оккупированного Крыма.

Конкурс состоял из трех этапов: подача документов, тестирование и собеседование.

Документы приняли у 117 человек, по результатам тестирования их осталось 84.

В конце ноября "власти" представили зачетную таблицу после трех этапов конкурса, в которой были указаны оценки "кандидатов в министры".

Назначенные сегодня "министры" лидировали в списках кандидатов на соответствующие должности: Новосельская набрала 261 балл, Карпов – 250, Анюхина – 246, Шеряко – 231, Лаврик – 224, а Храмов – 205.

Валентина Лаврик до назначения "министром" работала директором Симферопольской академической гимназии. Учитель украинского языка и литературы, русского языка и литературы высшей категории, учитель-методист. Заслуженный учитель Крыма.

Дмитрий Шеряко начал работать в должности "замминистра финансов" с июля 2019 года, до этого в разных должностях трудился в налоговой службе – сначала в Симферопольском районе, затем в Симферополе.

Михаил Храмов возглавил "министерство" строительства и архитектуры оккупированного Крыма в конце декабря 2018 года. До назначения на эту должность, Храмов четыре года работал в "правительстве" Севастополя на разных должностях.

Сергей Карпов стал "министром транспорта" в октябре 2018 года. До этого чуть меньше года он руководил "Госкомитетом дорожного хозяйства Крыма". В в оккупированный Крым Карпов приехал из Санкт-Петербурга, где руководил территориальным управлением госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Анна Анюхина была назначена на должность "министра имущественных и земельных отношений" в июле 2015 года. Анюхина пришла на этот пост из "администрации" Симферополя, в которой работала с 2010 по июнь 2015 года на разных должностях.

Арина Новосельская бессменно руководит "министерством культуры" оккупированного Крыма с февраля 2014 года – после назначения Сергея Аксёнова "премьер-министром"