Подлодка ЧФ «Новороссийск» направляется из Черного моря на Балтику для планового ремонта
|12:15 04.12.2019
|Крым
Подводная лодка ЧФ РФ «Новороссийск» проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в рамках морского перехода на судоремонтное предприятие.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России, передает Крым Информ.
«Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота выполняет переход на судоремонтное предприятие Северо-Запада России для планового текущего ремонта. В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Босфор и Дарданеллы, направляясь в Средиземное море», - говорится в сообщении.
При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным морским правом.
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