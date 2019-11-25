Подводная лодка ЧФ РФ «Новороссийск» проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в рамках морского перехода на судоремонтное предприятие.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России, передает Крым Информ.

«Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота выполняет переход на судоремонтное предприятие Северо-Запада России для планового текущего ремонта. В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Босфор и Дарданеллы, направляясь в Средиземное море», - говорится в сообщении.

При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным морским правом.