Державна екологічна інспекція спільно з експертами з Нідерландів проведе еко-експертизу українських портів, щоб оцінити стан впровадження міжнародних стандартів у трьох портах.

Про це написав виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов на свої сторінці в Facebook, передає УНН.

"Експерти з Нідерландів зроблять еко-експертизу українських портів. Державна екологічна інспекція спільно з Офісом підтримки реформ МінЕкоЕнерго Анатолієм Куцеволом і за допомоги посольства Королівства Нідерландів реалізують унікальний проект. Мета якого - оцінка екологічного контролю в українських портах з точки зору його ефективності та прозорості. Експерти з порту "Роттердам" допоможуть оцінити стан впровадження міжнародних стандартів у трьох портах України та окреслять необхідні зміни для екологічного законодавства", - написав Єгор Фірсов.

Він також зазначив, що після реалізації цього проекту з’являться прозорі та ефективні процедури перевірок за кращими світовими стандартами, і почнеться імплементація необхідних змін.

"За доволі невеликий час моєї роботи в ДЕІ я почув найбільшу кількість скарг щодо роботи інспекторів саме в портах. Про корупцію під час перевірок морських суден говорять усі. І треба чесно сказати, що так, напевно, і є. Міжнародна торгівля - це ласий шматок для хабарників. З іншого боку, є і відверті порушення і абсолютний нігілізм з боку суб’єктів господарювання. Хто тут правий і як домогтися виконання екологічного законодавства? Саме в цій складній ситуації нам допоможе "міжнародний арбітр", - додав Єгор Фірсов.

Нагадаємо, 22 листопада біля Одеси танкер сів на мілину у шторм.

Пізніше через аварію танкера відкрили кримінальне провадження.

Вміст нафтопродуктів у воді поблизу танкера перевищував норму в 157 разів.