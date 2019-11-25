НАТО має бути впевнене, що в жодній країні Альянсу не повториться того, що сталося в Україні - Столтенберг
|11:01 04.12.2019
|Украина
Польща та країни Балтії можуть розраховувати на військову допомогу НАТО, якщо Росія нападе на них.
Дислокувавши своїх військовослужбовців у цих країнах, Північноатлантичний альянс надає "сильний сигнал на адресу Росії", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita у вівторок, 3 грудня, передає Deutsche Welle.
"Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - заявив Столтенберг.
Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії. "Однак ми повинні бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - зазначив Єнс Столтенберг у розмові з польським виданням.
Нагадаємо, що днями генеральний секретар НАТО висловився за поліпшення відносин з Росією і діалог, адже РФ, за його словами, є і залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО. Підхід НАТО у відносинах з Москвою полягає в "залякуванні і діалозі" підсумував генсек НАТО.
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