Флот оккупантов провел учение по подготовке кораблей к бою и походу

11:15 04.12.2019   Крым

Оккупанты ЧФ РФ провели специальное учение по организации экстренной подготовки кораблей к бою и походу.

Об этом сообщила пресс-служба флотаРФ, передает Крым Информ.

«Цель учения: отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении на корабле боевой тревоги, осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство», - говорится в сообщении.

В учении были задействованы экипажи гвардейского ракетного крейсера «Москва», фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», ракетных катеров «Набережные Челны» и «Р-60». Всего к мероприятию привлекли около 15 надводных кораблей и катеров флота.



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