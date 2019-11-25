Оккупанты ЧФ РФ провели специальное учение по организации экстренной подготовки кораблей к бою и походу.

Об этом сообщила пресс-служба флотаРФ, передает Крым Информ.

«Цель учения: отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении на корабле боевой тревоги, осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство», - говорится в сообщении.

В учении были задействованы экипажи гвардейского ракетного крейсера «Москва», фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», ракетных катеров «Набережные Челны» и «Р-60». Всего к мероприятию привлекли около 15 надводных кораблей и катеров флота.