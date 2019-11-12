Российский бизнесмен арестован в США по обвинению в нарушении режима санкций

08:45 04.12.2019   Россия

Владелец российской компании "КС Инжиниринг" Олег Никитин арестован в американском городе Саванна (штат Джорджия) по обвинению в нарушении санкционного режима.

Об этом сообщил Минюст США.

Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и $1 млн штрафа за нарушение американского законодательства. Вместе с несколькими другими фигурантами дела (среди них еще один россиянин из "КС Инжиниринг" - Антон Черемухин, о его аресте в сообщении не сказано), Никитин пытался в обход санкций приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн для ее последующего использования в глубоководном бурении в Арктике, утверждают американские власти.

По данным ЕГРЮЛ, Олег Никитин является и гендиректором, и единственным учредителем зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО "КС-Инжиниринг". Выручка этой компании за 2018 год - 220 млн рублей.

Помимо Никитина и Черемухина, обвинения предъявлены двум итальянцам из компании GVA International Oil and Gas Services - Габриэле Виллоне и Бруно Капарини, а также американцу Дали Багру (компания World Mining and Oil Supply). Арестованы Никитин, Виллоне и Багру.

"Это обвинение демонстрирует высокий приоритет, который Минюст отдает соблюдению ограничений на экспорт из США (оборудования - ИФ) для российской нефтегазовой отрасли", - заявил помощник главы Минюста по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, процитированный в сообщении ведомство. Он напомнил, что Вашингтон ввел санкции против РФ "вслед за аннексией Россией Крыма и использованием силы на Украине".

"Россия продолжает подрывать демократические процессы и институты в этом регионе, нанося ущерб нашей национальной безопасности", - сказал он. Фигуранты использовали "дерзкую схему" для обхода санкций, заявил представитель ФБР Крис Хэкер, чьи слова также приведены в сообщении.

Согласно сайту "КС-Инжиниринга", компания специализируется на поставках оборудования для модернизации сахарных заводов (сама аббревиатура "КС" происходит от словосочетания "красный сахар"). Антон Черемухин руководит отделом жомосушильного комплекса, гласит список контактов на сайте.

По версии обвинения, Никитин и Черемухин наняли GVA International Oil and Gas Services, чтобы та приобрела силовую турбину якобы для себя. Эта компания, в свою очередь, обратилась к World Mining and Oil Supply. Все участники схемы сознательно скрывали истинное предназначение турбины как от производителя, так и от американских властей (в документах было указано, что использоваться Vectra 40G будет в США, около Атланты), утверждает Минюст.



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