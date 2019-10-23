Трамп знайшов винного в тому, що Туреччина купила російські С-400

10:45 04.12.2019   Турция

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому, що він підштовхнув президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до закупівлі російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Examiner.

За словами Трампа, адміністрація Обами кілька разів відмовилася продати Туреччині ЗРК Patriot.

"Адміністрація Обами казала: "Ви не отримаєте Patriot, ми їх не продамо". Вони відмовили кілька разів. Після цього Туреччина пішла і купила російські ракети", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці листопада, Туреччина почала тестування ЗРК С-400. Зокрема, 25 листопада Туреччина провела випробування зв'язку між С-400 і винищувачами.

Також повідомлялося, що Туреччина планує закупити в США ЗРК Patriot. При цьому в Туреччині не готові відмовлятися від російських С-400. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вимоги Вашингтона відмовитися від російських С-400 є обмеженням суверенних прав Анкари.

Держдепартамент США пригрозив Туреччині введенням санкцій в разі використання ЗРК С-400, придбаних у Росії. Як повідомили в Держдепі, Туреччині необхідно відмовитися від російських ЗРК для того, щоб налагодити відносини із США, оскільки Америка вважає російські комплекси загрозою американської національної безпеки.

2 грудня сенатори США Ліндсі Грем і Кріс Ван Холлен звернулися з листом до держсекретаря Майку Помпео з вимогами ввести санкції проти Туреччини через придбання російських ЗРК С-400.



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