Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що ближчим часом Угорщина має зняти вето з проведення Комісії Україна-НАТО (КУН) на політичному рівні.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час конференції NATO Engages у Лондоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми вважаємо, що вже настав час розблокувати зустрічі (між Україною та НАТО)", - заявив він.

На думку МЗС, це має статися після ухвалення Україною закону "Про середню освіту", який виведе угорські приватні школи з-під вимог так званої "мовної статті" закону "Про освіту".

"Ближчими днями парламент розгляне закон про середню освіту, яким передбачається розв’язання останньої рекомендації Венеціанської комісії. Цей закон вже стоїть в порядку денному Верховної Ради. Я очікую, що після цього голосування Угорщина заявить про розблокування роботи Комісії Україна-НАТО на рівні вищому, ніж посли", - заявив він.

Варто зауважити, що очікування МЗС можуть не справдитися – Угорщина не планує розблоковувати роботу КУН.

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто цього тижня заявляв, що Будапешт продовжить блокувати діяльність Комісії Україна – НАТО через нібито порушення Україною прав угорської меншини.

Як відомо, Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не блокуватиме засідання тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.