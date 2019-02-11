Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що нещодавній виклик до МЗС посла Угорщини, який викликав запитання щодо коректності, є "нормальною практикою".

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час конференції NATO Engages у Лондоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Пристайко наголосив, що не вважає виклик посла до МЗС та вручення йому ноти протесту від України надзвичайною подією у відносинах.

"Виклик посла – нормальна практика. Я також був послом і мене багато разів викликали. Це звичайна реакція нашої країни, яка доводиться до іншої країни шляхом демаршу", - заявив міністр.

У понеділок МЗС публічно оголосило про виклик посла Угорщини Іштвана Ійдярто; такі заяви МЗС робить доволі рідко.

Одна з причин виклику – "неприйнятність заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні", яке посол нібито зробив у інтерв’ю. Між тим в інтерв'ю, яке стало підставою для ноти протесту, насправді не було прямих закликів до автономії.

Пристайко водночас вважає претензії МЗС коректними.

"Нас дійсно не влаштовують ті слова, які були сказані і ми просимо, щоби посол, який представляє Угорщину, надалі зважував свої слова. Навіть такі дрібниці, як його фраза "українську мову важко вчити" мають значення. Звичайній людині таке говорити дозволено, але офіційному представнику держави завжди треба бути обережним", - пояснив він.