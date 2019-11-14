Помічник держсекретаря США сьогодні відвідає Україну

09:30 04.12.2019   Украина

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, посол Філіп Рікер 4 грудня зустрінеться з командою посольства США, а також українськими офіційними посадовцями в Києві.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Державний департамент США.

"4 грудня посол Рікер зустрінеться з командою Посольства США, а також українськими офіційними посадовцями в Києві", - повідомили в дипломатичному відомстві.

У наступні дні представник Держдепу відвідає Словаччину й Італію для участі в міжнародних заходах, де обговорить, у тому числі, українське питання.

"Впродовж 5-6 грудня посол Рікер очолить делегацію США на міністерській зустрічі ОБСЄ в Братиславі, Словаччина. Він зустрінеться з лідерами держав-учасниць, щоб обговорити ключові пріоритети, в тому числі підтримку прозорості у військовій сфері, а також суверенітет і територіальну цілісність України", - заявили в Держдепартаменті.

Також 6 грудня Рікер вирушить до Італії для участі в "Середземноморському діалозі", у заходах, спрямованих на посилення економічної співпраці та сприяння торгівлі й інвестиціям.

Раніше Держдеп США нагадав про підтримку суверенітету України перед зустріччю у “нормандському форматі”.



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