Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7

09:45 04.12.2019   Россия

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію із закликом не повертати Росію в G7. За ухвалення документа проголосували 339 конгресменів, 71 висловилися проти.

Про повідомляє УНН з посиланням на Палату представників Конгресу США.

У резолюції конгресмени закликають всіх лідерів "Великої сімки" виступити проти повернення Росії доти, доки вона не припинить окупацію суверенній території України, включаючи Крим, і не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі.

Нагадаємо, раніше резолюцію проти участі Росії в саміті G7 ухвалив комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Ініціативу для голосування вніс конгресмен Альбіо Сірейс. У документі зазначено, що Росію необхідно не допустити до участі у "Великій сімці" до тих пір, поки вона "не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".

"З 2014 року після того, як Росія перестала брати участь у G7 на тлі конфлікту на південному сході України, жодну з умов для її повернення не було виконано", - сказав Сірейс.

Він також зазначив, що Росія, за його словами, навпаки, стала більш агресивною стосовно України і "підірвала демократію в багатьох інших країнах, включаючи США".

Демократи США в ході теледебатів закликали до жорсткого курсу проти Росії.



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